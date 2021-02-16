شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 779 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وبحسب بيان، اليوم، أسفرت الحملة عن تنفيذ 799 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث جرى تنفيذ 3 أحكام جنايات و165 حكمًا بالحبس الجزئي، و34 حكم حبس مستأنف، و408 غرامات، و189 مخالفات متنوعة.