شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعاين مكان حادث مقتل شخص بطلق ناري داخل سيارته بـ«السويس – القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المستشار أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس، الثلاثاء، تحريات المباحث حول واقعة مقتل قائد سيارة بطلق ناري في ظروف غامضة.

وأجرى أحمد الشناوي، وكيل النيابة العامة، المعاينة لسيارة المجني عليه، كما عاين مكان وقوع الحادث بالكيلو 65 بطريق السويس القاهرة، للعثور على فوارغ الطلقات حيث إصابة قائد السيارة، الذي لقي حتفه متأثرا بإصابته لدى وصوله أحد المستشفيات الخاصة بطريق الإسماعيلية القاهرة.

وتبين أن المجني عليه يدعي «محمود. س. س. م»، 43 سنة، أصيب بطلق ناري بالكتف من مجهولين أثناء قيادته سيارته وسيره بمنطقة الرست بطريق السويس- القاهرة، والذي تم نقل جثمانه بسيارة الإسعاف إلى مستشفى خاص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت القرار السابق.