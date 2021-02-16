شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تناقش الفرص الاستثمارية الجديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، الثلاثاء، اجتماع مع ممثلي هيئة الاستثمار، لمناقشة خلق فرص استثمارية جديدة بنطاق محافظة الجيزة بهدف تشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم داخل المحافظة، مما يعود بالنفع على المواطنين وخلق فرص عمل جديدة لهم، وكذلك خلق مناخ تنموي بتلك المناطق من خلال إقامة تلك المشاريع الاستثمارية الجديدة.

تم الاتفاق على تحديث الخريطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة بما يتناسب مع الفرص المتاحة، ودراسة متطلبات السوق الحالية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومكتب تحديث الصناعة وكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة.