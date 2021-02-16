شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بني سويف: تسيير لجان لمنع تقديم «الشيشة».. ومتابعة تنفيذ «إجراءات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد وليد البيلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه تم تسيير لجان وحملات متابعة مدعومة بقوات شرطية لمتابعة ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات والمنشآت وسائل النقل وتوقيع الغرامات الفورية على غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات والمطاعم العامة التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حظر تقديم الشيشة.

وأضاف «البيلي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المجالس القروية قامت برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد حيث قامت الوحدة المحلية لقرية برفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة السوق والشارع الرئيسي بالقرية، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية برفع القمامة والمخلفات بقرية الزرابي وتمهيد طريق الدولية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بنظافة الطريق من عزبة المدير حتى عزبة إسلام وصيانة35 كشافا بالقرية علاوة على إصلاح ٤ أعطال مياه خط ٤بوصة بقريتي دموشيا وإهناسيا الخضراء.