شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكهنة يتفقد بناء الكاتدرائية الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من الكهنة برئاسة القس جوارجيوس القمص فيلبس، كاهن كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، أعمال الصبة الأخيرة للأرشات، وصبة السور والمنارة بالكاتدرائية الجديدة، والتي تحمل اسم الشهيد العظيم مار مينا والقديس البابا كيرلس بشرق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان.

وجرت أعمال بناء الكاتدرائية الجديدة قبل عدة أشهر، وتم خلالها الانتهاء من أعمال صبة السور والمنارة و الخرسانة الأسمنتية والصبة الأخيرة للأرشات .



كاتدرائيه مار مينا العاشر من رمضان



كاتدرائيه مار مينا العاشر من رمضان



كاتدرائيه مار مينا العاشر من رمضان



كاتدرائيه مار مينا العاشر من رمضان



كاتدرائيه مار مينا العاشر من رمضان