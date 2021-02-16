شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 700 ألف مريض استفادوا من مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه.

وقالت وزيرة الصحة والسكان اليوم إن إجمالى عدد المستفيدين حتى الأن من المبادرة بلغ 700 ألف مريض، مشيرة إلى نجاح المبادرة فى إجراء عمليات جراحية دقيقة وذلك بمشاركة 395 مستشفى فى المبادرة لإجراء العمليات الجراحية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنه تم تشكيل 10 لجان علمية لـ 11 تخصص من التخصصات الجراحية العاجلة، وغرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن حزمة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الصحة العامة والتى تم إطلاقها فى عام 2018 وبلغت تكلفتها 14.2 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة نجاح الدولة فى القضاء على فيروس سى حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، لافتة إلى أنه تم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالى 2.2 مليون مواطن.