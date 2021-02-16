شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنشاء مراكز خدمات مجمعة فى القرى المستهدفة من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أن مبادرة "حياة كريمة" ستعمل على تحسين مستوى وحدات الخدمات الاجتماعية، وأن هناك توجيهات بإنشاء مراكز خدمات مجمعة، مع الاستمرار فى مبادرة سكن كريم، وتحسين المرافق والخدمات، وتركيب أسقف ووصلات مياه، كما تعمل أن الوزارة فى مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمار فى البشر،

كما تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا على التغيير المجتمعى ليس فقط فى القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن فى كافة المحافظات بالقرى والتوابع، بجانب تخصيص فريق عمل فى كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأشار التقرير إلى أن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الأولى فى مبادرة "حياة كريمة" داخل 143 قرية، وأن الوزارة الاجتماعى تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة فى المرحلة الأولى، كما أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح اجتماعى باستبيان الظروف المعيشية لكل الأسر بالقرى، وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن أفراد الأسر من الجوانب الديموغرافية والتعليمية والصحية والعملية بالإضافة إلى وصف حالة المسكن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشاركة كل المؤسسات فيها، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن وتحسين الظروف المعيشية، قائلة: "بدأنا ننزل خدمات الحضانات فى القرى، وخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومراكز تأهيل لهم، ومراكز الكشف المبكر، وشراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعي" لافتة إلى إنشاء المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم، لمنحهم فرص تعليمية، متابعة: "سنتحمل نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد، بالإضافة لـ4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة، ونشمل أمهاتهم بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل".