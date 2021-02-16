شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 55 رحلة جوية لنقل 4225 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غداً الأربعاء 17 فبراير 55 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى "كلمن، واشنطن، بغداد، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما،نيويورك، دبي، الخرطوم، كوالا لامبور، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا" و18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4225 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارجمن جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقطإجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادةالـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشارهعبر المسافرين.