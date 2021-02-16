شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم المسيحى بالكنيسة الكاثوليكية تدشن دورات تعليمية للخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكنيسة الكاثوليكية، عن اجتماع لجنة التعليم المسيحي بحضور رئيسها الأنبا دانيال لطفى، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عدة دورات تدريبية، لإعداد كتاب الخادم فى المرحلة الابتدائية، بمشاركة خدام إيبارشيات أسيوط والمنيا وأبو قرقاص، يومى الخميس والجمعة، الماضيين.

وتابعت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم، أن الدورة التدريبة لتحضير كتاب الخادم للصف الرابع والخامس الإبتدائي، كما عقدت اللجنة أيضًا دورة تدريبية لخدام إيبارشيتى سوهاج والأقصر، يومى الثانى عشر والثالث عشر من فبراير، وذلك لتحضير كتاب الخادم للصف السادس الابتدائي.

وأوضح البيان، أن الدورة التدريبية تهدف إلى مساهمة الإيبارشيات فى تحضير مناهج موحّدة على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية، و توحيد طريقة إعداد كتاب الخادم من خلال اتباع نقاط محددة للتحضير، وقد تم التدريب فى ضيافة كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، حيث قام بالتدريب مدرسين من معهد التربية الدينية بالقاهرة، من مسؤولى الفرقة الرابعة، الأستاذة دعاء مرتجي، والأستاذ هانى مفيد، والأستاذة شيرين لويس متخصصة فى مجال علم النفس، كما تم التدريب على خطوات تحضير اللقاء الدينى (العنوان - إلى خادم الكلمة - الفكرة الأساسية - الهدف - نقاط تربوية)، وذلك من خلال تحضير لقاء فى مجموعات عن المعجزات وآخر عن الأمثال.

وتمّ عرض أهم الخصائص السنية لهذه المرحلة، بلغ عدد الحضور من الخدام فى التدريب الأول خمسة وأربعين خادما وفى الندوة الثانية خمسة وعشرين خادما، وكذلك شارك بعض الآباء الكهنة من مسؤولى المكاتب، وبعض الأخوات الراهبات المشاركات فى خدمة التعليم المسيحي.