شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "نقبل المعارضة من أى حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على المسار السياسى والتعبير عن الرأي فقط، قائلا: "استوقفتنى جدا كلمة حقوق الانسان والمسار السياسى ليس كل حقوق الإنسان.. من حق الناس تعبر عن رأيها وتعترض، ويكون لدينا معارضة صحيحة، ولكن الهدف فى النهاية، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة تحسين أحوال الناس وحياتهم.. الهدف كده مش المعارضة للمعارضة ومش التعبير عن الرأي علشان الناس تتكلم".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الصحية الجديدة في محافظة الاسماعيلية: "الناس تتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا.. عندنا مشكلة، ودة أمر بنقبله من أي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه".

وأضاف الرئيس السيسى: "نقبل المعارضة بشرط يكون فاهم يكون بيقول ليه.. والكلمة دى بتوقف عندها كتير.. الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات.. وده هيخفف على المعارضة.. من فضلك وانت بتتكلم شوف واسمع".