شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: كل 13 ثانية يولد طفل جديد..و2.3 مليون زيادة فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تحديات التنمية في ظل الزيادة السكانية، زيادة سريعة ومضطردة في عدد السكان، مبينة أن عدد السكان زاد بمعدل 2.300 مليون في العام الماضى، بنحو 270 مولود في الساعة، أي كل 13 ثانية مولود جديد، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تطور متوسط معدل الإنجاب بمعدل طفل لكل سيدة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بالرغم من الجهود التي بذلت في مصر إلا أننا ننخفض ونعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ أجندة 2030 ضمن مبادرة التنمية المستدامة، موضحة أن رؤية الدولة 2030 تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج، وصولا إلى تحقيق مستهدفات التنمية.، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تحقيق التنمية المستدامة.