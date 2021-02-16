شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، قائلا: «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا».

وتابع السيسي خلال افتتاح مجمع الاسماعيلة الطبي: «لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستبذل كل جهد ممكن للإنتهاء من تنفيد منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية لجميع أفراد الأسرة خلال 10 سنوات بدلا من المخطط السابق الذي كان يستهدف تنفيذه خلال 15 عاما .

ووجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استشهدوا في أداء مهمتهم لمواجهة جائحة «كورونا» أو لمن يمارسون مهامهم حتى الأن ويقومون بدورهم الرائع والعظيم في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة.

وقال السيسي «إن الهدف من حديث وزيرة الصحة والسكان اليوم هو استعراض الجهد المبذول من جانب الدولة المتمثلة في وزراة الصحة تجاه الشعب المصري، حيث تناولت الدكتورة هالة زايد مبادرة فيروس سي، وقوائم الإنتظار، وقوائم الأمراض غير السارية، وفحص سيدات مصر، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن السمع.