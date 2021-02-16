شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحذر من «خراب في خراب»: «بتحملوا نفسكم فوق طاقتها وبعدين تثوروا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تصل لمعدلات خفض الزيادة السكانية المطلوبة، وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات.

وتابع خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي: «أنا بتكلم وأنا واحد منكم، عمري ما هقولكم غير كده، هاتوا الكلام اللي قولته في الترشح هتلاقوني بقول الكلام ده، مقولتش للناس إن اللي قبلنا كانوا مش شاطرين وإحنا شاطرين، عمرنا ما قولنا إننا أحسن من اللي قبلنا، لا طبعاً.. نحن نحاول مجابهة ظروفنا، والناس تسأل متكلمش عليها ليه من 5 أو 6 سنين ليه؟.. في موضوعات لا ينفع أن نطرحها إلا في مناسبة، في أولويات التعامل مع أزماتنا ودلوقتي وجب التعامل مع الأزمة الحادثة».

وتابع: «انتوا بتحملوا نفسكم وأولادكم والدولة فوق طاقتها، وبالتالي تثوروا وتخرجوا للشوارع وتهدوا بلدكم، ويفضل المسلسل خراب في خراب، الناس عايزه تعيش، هنعيش إزاي؟».

وختم تعليقه موجهاً حديثه للمصريين: «والله اللي بذلته الحكومة والله معتبر وعظيم، وضخم جداً وغير متوقع، كل الناس بتقول إزاي إنتوا عملتوا كده؟ وإزاي هتعملوا اللي عايزينه؟».