شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في انقلاب عربة كارو بالطريق الصحراوي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان عندما انقلبت بهما عربة كارو أمام قرية نعيم، التابعة لمركز بنى سويف بالطريق الصحراوى (بنى سويف- الفيوم)، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى حمدين كمال عوض، 60 سنة، فلاح، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وإحسان أبوزيد إبراهيم، 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ويتلقيان العلاج داخل المستشفى.