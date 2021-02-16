شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لضبط منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات المغشوشة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، الثلاثاء، قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات بقرية أم الزين، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المحلات يقوم صاحبه بالاتجار في المبيدات والمخصبات دون ترخيص أو تسجيل بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ضبط مصنع لإنتاج إضافات الأعلاف، يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

تم تحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية، تحت رقم 3/110/2 والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ اللازم قانوناً.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات، لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وغير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.