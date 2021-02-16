شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على سما المصري في «إرسال عبارات خادشة للحياء» لريهام سعيد 23 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 23 فبراير المقبل للنطق بالحكم على سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها «سما المصري» في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء للإعلامية ريهام سعيد.

كانت النيابة أحالت «المصري» للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفت، عن طريق الهاتف، «ريهام سعيد» وأوكلت لها أمورًا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب».

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.