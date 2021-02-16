شكرا لقرائتكم خبر عن سحب كثيفة وهبوب رياح شديدة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الأقصر، الثلاثاء، ظهور كثيف للسحب، مع وجود رياح شديدة تؤثر على الرؤية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع استعدادات كاملة من المحافظة لمواجهة حالة الطقس وفقا لتحذيرات الارصاد ومجابهة أي طارئ يواجه مدن المحافظة تحسباً لسقوط الأمطار الغزيرة.

ورفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد، لسوء الأحوال الجوية، بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية، المرسل للإدارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط امطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

وناشد محسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة اثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وداخل المحافظة وخارجها ،نظرا لنشاط وسرعة الرياح المتوقعة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الامان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الاخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.

وأضاف «الشامي» أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، بمدن المحافظة واستعدادها لاستقبال الأمطار، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بمراكز المدن والهلال الاحمر وتجهيز كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لمواجهة الطقس السئ.