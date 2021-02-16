شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار متوسطة، وخاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، ودسوق سيدي سالم والرياض، في حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ والقرى المحيطة بها، وبقية المدن الأخرى. وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات رفع حالة الطوارئ بالمحافظة.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل حركة الملاحة، اليوم الثلاثاء، بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدن التي شهدت هطول الأمطار وخاصة شمال المحافظة، كما شدد على الاستعدادات الكاملة في المدن التي لم تشهد أمطار، لمواجهتها ورفع المياه في حالة هطولها.

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امطار

امطار

امطار

امطار

امطار

امطار

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