شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية»: تراجع أعداد المسافرين بالمطارات الأوربية - 70.4% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية، إنه نتيجة لأزمة كورونا تراجع أعداد المسافرين بالمطارات الأوروبية، وبدلا من 2.4 مليار مسافر عام 2019 انخفض العدد إلى 728 مليون مسافر عام 2020 أي بنسبة انخفاض قدرها -70.4% وخسارة قدرها حوالي 1.7 مليار مسافر جوا.

وأضاف «البطوطي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن البيانات طبقا للمجلس الدولي للمطارات (ACI) أوضحت أن 500 مطار في القارة الأوروبية تعاملت مع 728 مليون مسافر فقط في عام 2020، أي انخفاض الطلب إلى مستوى حركة المرور في عام 1995، مشيرًا إلى أن «الأسوأ من ذلك هو الخسائر الفادحة، والتي من أجل تعويضها تم التعهد حتى الآن بتقديم 2.2 مليار يورو كمساعدات حكومية للمطارات، وهو بحسب أوليفر يانكوفيتش Olivier Jankovec المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، من شأنه أن يعادل أقل من 8% فقط من حجم المبيعات السنوي المفقود للمطارات المعنية».

وأوضح أنه «في القارة الأوروبية، كانت مطارات الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا، حيث بلغ الانخفاض في حركة المرور بها ما مجموعه -73% أو 1.3 مليار مسافر جوي مقارنة بعام 2019، أما في الدول الأوروبية الأخرى الغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي فكانت نسبة الانخفاض -61.9% أو 400 مليون مسافر. ويرجع السبب الأخير بشكل خاص إلى أن الحركة الجوية المحلية في روسيا وتركيا على وجه الخصوص فقدت عددا أقل بكثير من الركاب مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي».

وأشار «البطوطي» إلى أنه «في عام 2020، فقدت المطارات الخمسة الرائدة في أوروبا (فرانكفورت، ولندن-هيثرو، وباريس شارل ديجول، وأمستردام، واسطنبول) 250 مليون مسافر جوا مقارنة بالعام السابق، وكان أكبر هبوط في مطار فرانكفورت مع انخفاض في حركة المرور بنسبة -73.4%، بينما كانت النسبة الأقل في الانخفاض في مطار اسطنبول حيث كانت -59.6%».