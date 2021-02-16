شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «المواطنون عزفوا عن مبادرة الأمراض المزمنة خلال أزمة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن «المبادرة الخاصة بالاطفال حديثي الولادة انبثقت من قوائم الانتظار، حين لاحظ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود عدد من الاطفال يتم زارعة قوقعة لهم وأن زراعتها يجب أن تتم خلال خمس سنوات من عمر الطفل فقط، فوجه الرئيس فورا بالكشف على الأطفال عقب ولادتهم، مضيفة أن الوزارة عملت في أكثر من 3500 وحدة صحية وحالياً يوجد بند لقياس سمع الطفل في شهادة الميلاد مع التطعيمات الأساسية».

وتوقعت «زايد» في كلمتها خلال افتتاح مجمع طبي طبي بالإسماعيلية، الثلاثاء، أن «يكون هناك حوالي 5 آلاف طفل بحاجة إلى قوقعة بالاضافة إلى حوالي 40 ألف بحاجة إلى أجهزة مساعدة»، مؤكدة أن هذه المبادرة «في منتهى الإنسانية وستحافظ على الطفل وتمنع إعاقته وتخلفه عن زملائه».

وأشارت إلى أن «مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين جاءت من أجل ضمان ولادة طفل سليم لا ينقل له فيروس «بي» ولا الزهري ولا الايدز، حيث يتم الكشف على السيدات الحوامل وإجراء تحليل واحد لمعرفة وجود هذه الامراض وتوفير العلاج للأم وهي حامل لضمان وجود جيل جديد سليم من هذه الأمراض».

وتابعت الوزير قائلة: «خلال جائحة كورونا وجدنا أن المواطنين لا يقبلون على خدمة متابعة الامراض المزمنة، فطالبنا المواطنين بأخذ علاج الـ3 أشهر، والحضور وقت المتابعة ولكن انخفض تردد المواطنين، ولاحظنا أن معظم وفيات كورونا كانت للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر لكل المواطنين فوق سن 40 انطلقت يوم 15 يونيو 2020، حيث قمنا فيها وحتى الآن بأكثر من 30 مليون كشف والعلاج كله يقدم مجانا، مؤكدة أن هذه المبادرة كانت من أسباب انخفاض الوفيات في الموجة الثانية لكورونا«.