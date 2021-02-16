شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«مياه الدقهلية» لمواجهة الأمطار والطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حالة الطوارئ القصوى بجميع المراكز استعدادا لموجة الطقس السيئ. وقال المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة مستعدة لمواجهة أخطار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف «نصر» أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة، لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف لاستيعاب كمية الأمطار المتوقعة وتجهيز المرلدات الاحتياطية لتشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائى، كما تم توفير سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مؤكدا أنه سيتم تخفيض ضغط مياه الشرب في حالة زيادة الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف في استيعاب كميات المياه المتولدة من الأمطار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يتم بصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

وأوضح أنه يتم التواصل عن طريق فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن 125 مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية.