شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نحاول تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلاً من 15» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستبذل كل جهد ممكن للانتهاء من تنفيد منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية لجميع أفراد الأسرة خلال 10 سنوات بدلا من المخطط السابق الذي كان يستهدف تنفيذه خلال 15 عاما.

ووجه الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استشهدوا في أداء مهمتهم لمواجهة جائحة «كورونا» أو لمن يمارسون مهامهم حتى الآن ويقومون بدورهم الرائع والعظيم في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة.

وقال السيسي «إن الهدف من حديث وزيرة الصحة والسكان اليوم هو استعراض الجهد المبذول من جانب الدولة المتمثلة في وزراة الصحة تجاه الشعب المصري، حيث تناولت الدكتورة هالة زايد مبادرة فيروس سي، وقوائم الانتظار، وقوائم الأمراض غير السارية، وفحص سيدات مصر، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن السمع.

وتابع الرئيس السيسي: «عندما بدأنا إطلاق تلك المبادرات لم تكن جائحة كورونا قد ظهرت بعد، وتصوروا معي لدينا الآن قواعد بيانات لأكثر من 70 مليون مواطن، وهذا أمر هام، فلم يكن لدينا هذا المستوي وتلك الدقة والتفاصيل، فعندما بدأنا فحص الـ70 مليونا، عالجنا 2.2 مليون، ولكننا أيضا شكلنا ثقافة الانتباه لنا جميعا كمجتمع، من خطورة فيروس سي سواء كان للكبار أو للصغار، لذلك وجهت وزيرة الصحة بضرورة استكمال فحص فيروس سي لأولادنا لمدة 5 سنوات من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك ليس لأن تكون مصر خالية فقط من فيروس سي، ولكن لننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا عن طريق الانتباه والفحص المستمر والمبكر».

وأكد السيسي أنه على استعداد لإعادة فحص فيروس سي مرة أخرى لـ70 مليون مواطن، لاستهداف العلاج والذي ستكون تكلفته مرتفعة، مشيرا إلى أن علاج مليوني شخص كانوا يعانون من فيروس سي قبل جائحة كورونا جنبهم هذا المرض الخطير وتداعياته.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للحكومة ووزارة الصحة على الجهود التي تبذل لإدارة ومواجهة جائحة كورونا وتداعياتها بشكل أكبر من دول كثير وذلك على الرغم من أننا كمواطنين لم نكن ملتزمين بالشكل الكافي، ومع عدم إغلاق البلاد بسبب المخاطر الاقتصادية الكبيرة وعمل توازن في إدارة الأزمة.

ونوه الرئيس السيسي إلى أنه بالنسبة لقوائم الانتظار لنحو 700 ألف حالة، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم الانتهاء من 235 ألفا منهم خلال فترة الجائحة، وهناك 475 ألفا تم الانتهاء من علاجهم قبل الجائحة وكانت أمراضا صعبة وحالات مرضية بحاجة إلى تدخل خاصة أمراض مثل القلب، مضيفا «تصوروا لو أن الـ700 ألف حالة من قوائم الانتظار، 10% منهم لم نجر لهم هذه العمليات، وتعرضوا لجائحة كورونا فإنهم سيكونون أكثر عرضة للإصابة بكورونا».

وأوضح الرئيس السيسي أنه في ظل جائحة كورونا ستبذل الدولة كل جهد ممكن لتسريع تنفيذ المبادرات الرئاسية التي أطلقناها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل كان التخطيط المستهدف الانتهاء منه في 15 سنة وسنحاول تنفيذه في 10 سنوات».