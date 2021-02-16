شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 23 مليار جنيه.. وزيرة الصحة تستعرض استراتيجية التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استراتيجية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الوزيرة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بدأ في مصر بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل في يناير 2018، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت في يوليو من العام نفسه، لافتةً إلى أنه تم بدء تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى في أكتوبر 2019، وتم الإطلاق الرسمي للمنظومة في 26 نوفمبر 2019 بمحافظة بورسعيد، كما تم البدء في تجهيز محافظات المرحلة الأولى في ديسمبر 2019.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن استراتيجية الصحة لتطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى والتي تضم (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان) شملت عدة محاور أهمها التخطيط الصحي، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات، والميكنة والتحول الرقمي، والتحول المؤسسي، والتأهيل والتسجيل والاعتماد، وتوفير الموارد البشرية وتدريبها، وتنفيذ حملات لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل من خلال إصدار قانون 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 909 لسنة 2018، حيث نص على إرساء أهم المبادئ في حوكمة النظام الصحي وهو فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وتفعيل دور الرقابة الصحية من خلال 3 هيئات هي: (الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)، ووضع الهيكل التنظيمي للإدارة، وبناء المقرات الرئيسية والمقرات الفرعية للهيئات.

وتابعت الوزيرة أنه تم تجهيز المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحي الشامل بالقاهرة، ومقر إقليم قناة السويس، ومقر إقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى اعتماد وتسجيل عددٍ من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدةً أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة المسئولة عن قيادة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين الهيئات الثلاث.

وأوضحت الوزيرة أن تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية يشمل 12 مستشفى، و54 وحدة ومركز صحة أسرة، بتكلفة 10.12 مليار جنيه، مشيرةً إلى تسجيل 1.1 مليون مواطن من إجمالي مستهدف 1.38 مليون مواطن، بالإضافة إلى تشغيل المنظومة بمحافظة الأقصر من خلال 7 مستشفيات، و59 وحدة ومركز صحة أسرة، بتكلفة 9.6 مليار جنيه، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 800 ألف و833 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بالأقصر من إجمالي مستهدف 1.27 مليون مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن تشغيل المنظومة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء يشمل 8 مستشفيات، و23 وحدة ومركز صحة أسرة، بتكلفة 3.28 مليار جنيه، مضيفةً أنه تم تسجيل 867 ألفًا و718 مواطنًا من إجمالي مستهدف 103 آلاف و800 مواطن.

وتابعت الوزيرة أنه من المقرر في مايو 2021 افتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان بتكلفة 12.3 مليار جنيه، من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركز صحة أسرة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 865 ألفًا و226 مواطنًا من إجمالي مستهدف 1.54 مليون مواطن، كما أنه من المقرر انطلاق المنظومة بمحافظة السويس في يونيو 2021 بتكلفة 3.18 مليار جنيه، وذلك بـ6 مستشفيات، و27 وحدة ومركز طب أسرة، مؤكدةً أنه تم تسجيل 192 ألفًا و720 مواطنًا حتى الآن، من إجمالي مستهدف 754 ألفًا و966 مواطنًا.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان أنه تم الافتتاح الرسمي للتأمين الصحي الشامل يوم 26 نوفمبر 2019، وكانت البداية بتدشين المنظومة في محافظة بورسعيد من خلال 35 وحدة ومركز صحة أسرة، و8 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى بتكلفة 8 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه تم تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية حتى الآن، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية دقيقة، كما تم تسجيل 617 ألف مواطن إلكترونيًا، فيما بلغت نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة 93%.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق منظومة طب الأسرة والإحالة بمحافظة بورسعيد، ورقمنة الوحدات الصحية، وتشغيل الجيل الثالث من المنشآت الطبية، وتقديم الخدمات بأسلوب فندقي، فضلاً عن إجراء 12 فحصًا طبيًا شاملاً للمنتفعين بالمجان، كما تم تشغيل الجيل الثالث من الوحدات الصحية (التشخيص والتطبيب عن بعد، تقديم خدمات رقمية، رقابة الخدمة على 3 سنوات)، مما ساهم في جذب السياحة العلاجية حيث تم استقبال مرضى من دول زامبيا ونيجيريا والسودان واليمن والفلبين، فضلاً عن استمرار تقديم الخدمات رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وزيرة الصحة والسكان خلال استعراض استراتيجية تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات