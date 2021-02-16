شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: جولات ميدانية للمرور على المحاصيل الشتوية في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه معهد بحوث المحاصيل الحقلية بالمتابعة الميدانية لزراعات القمح والفول البلدي للاطمئنان على حالة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح والفول البلدي.

وقام الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورؤساء اقسام القمح والبقول بزيارة حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظه الشرقية وبصحبة وفد من المركز الدولي للبحوث في الاراضي الجافة والمناطق القاحلة «ايكاردا» ضمن انشطه مشروع الابتكار في الزراعة لصالح صغار المزارعين وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

وقال «خليل» في تصريحات صحفية الثلاثاء ان الوفد استمع للمزارعين ومدي رضاهم عن الاصناف والتكنولوجيات الموفرة للمياه مشيرا إلى ان المزارعين أبدوا اعجابهم بالحقول الارشادية وحقول المزارعين موضحا انه تم التأكيد على اهميه متابعه المحصول في ظل الظروف الجوية وموجة الطقس السيء والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوي من مخاطر إنخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة.

وأضاف «خليل»، أن برنامج تعاون «إيكاردا» مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد المحاصيل الحقلية يتضمن أربعة برامج وهي تحسين القمح، وتحسين الفول، ومكون بذور الشعير في نظام المجترات الصغيرة للأغنام والماعز، وتحسين إنتاجية المياه موضحا ان جميع البرامج تركز على تنمية القدرات البشرية للباحثين المصريين. كما يساعد البرنامج على دعم تسجيل الأصناف الجديدة، ودعم العلماء لنشر أعمالهم في المجلات العالية المستوى.

وأوضح مدير معهد المحاصيل إلى وجود عدد من الأنماط الوراثية الجديدة منها 30 صنفا جديدا من القمح تفوقت بإنتاجيتها العالية ومقاومتها لمرض الصدأ وتحملها لدرجات حرارة عالية بناء على نتائج اختبارها في أربعة مواقع جغرافية. إضافة إلى انتخاب أكثر من 150 نمطا وراثيا من الفول مقاوم للهالوك في الفول بالتعاون مع «إيكاردا».

وأشار «خليل»، إلى إنه تم تعريف وانتخاب صنفين وراثيين مقاومين لمرض اصفرار وتبرقش الفول الفيروسي والذي لم يعد أحد أهم الأمراض الفيروسية على الفول، وهذه الأنماط الجديدة من الفول يتم تهجينها حاليا في إيكاردا مع الأصناف المحلية للفول البلدي في مصر بهدف نقل صفة مقاومة الفيروس إلى الأصناف المصرية.

وأشار إلى التعاون مع «إيكاردا»، من خلال 3 أصناف جديدة ناتجة عن أبحاث الشعير وتم تطويرها بمعرفة قسم بحوث الشعير بالتعاون مع مركز إيكاردا. وأعدت حقول تجريبية لعرضها على المزارعين كنموذج لدعم التوسع في زراعة الشعير في مصر، وقد تم إكثار ما يقارب 5 أطنان من الشعير تم توزيعها على المزارعين للموسم المقبل.

وابدي المزارعون رضاهم عن الاصناف الجديدة والزراعة على مصاطب لتوفير المياه وترشيد استهلاك مياه الري وتوفير المدخلات الزراعيه وتحقيق اعلي عائد للمزارع من خلال زيادة انتاجية المحاصيل وضمان جودتها بتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.