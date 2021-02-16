شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: تفاصيل فيلم «السرب» ورد «التعليم العالي» على انتقادات السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الاثنين، عددا من الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم الجمهور، من خلال استضافة عدد من الشخصيات المتخصصة.

خالد عبدالغفار يرد على انتقادات السوشيال ميديا

رد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الانتقادات الموجهة عبر السوشيال ميديا على أثر أحدث القرارات المتعلقة باستكمال الدراسة.

قال «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر«ويقدمه الإعلامي عمرو أديب»لا نضيع الكثير من الوقت في متابعة الشائعات، والترندات لا تعنينا، ولكن هناك الكثير من الوسائل للتواصل مع المواطنين والرد على الاستفسارات العقلانية«.

أضاف «الوزارة لديها أشغال أخرى مثل افتتاح مستشفيات جامعية ومستشفيات تابعة لوزارة التضامن، وغير متوقفة على رغبة الطلاب في التأثير على سير العام الدراسي».

محمد منير يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

قال الفنان محمد منير إنه يستمع لأغاني المهرجانات وأنه يرى أنها ليست سيئة، ولكن هناك نوع من الفن يكون ضعيف، ونوع آخر قوي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «مطربي المهرجانات متسرعين وهذه هي سمة جيلهم»، مؤكدًا أنه ليس ضدهم.

تفاصيل فيلم «السرب»

كشف المخرج أحمد نادر جلال تفاصيل فيلم «السرب» الذي يتناول ثأر القوات الجوية من داعش عام 2015، موضحًا أن فريق العمل قام بالعديد من التحضيرات بالتنسيق مع الجهات المعنية بموضوع الفيلم.

أضاف «جلال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «الفيلم سيتم تقديمه بشكل سينمائي وليس وثائقي، على أن تكون مدته من ساعتين إلى ساعتين وعشر دقائق».

أوضح «الفيلم به تفاصيل كثيرة صعبة التنفيذ تستغرق وقت في التحضير لذلك لن يتم إصداره سوى بعد شهر رمضان ولكن لم يتم تحديد موعد إصداره حتى الآن».

وسائل تنظيم الأسرة الأكثر أمانًا

قال أحمد مرسي المدير التنفيذي لبرنامج صحة المرأة، إنه مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، يجب استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.

أضاف خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، «هذه الوسائل مثل اللولب يكون تركيبها واستخدامها سهل ومتابعتها بسيطة، بالإضافة للوسائل الهرمونية مثل الكبسولة».

أوضح «من الأدوات التي يتم استخدامها بكثرة هي الأقراص ولكنها تحتاج إلفى متابعة دورية ويكون لها بعض الآثار الجانبية»، لافتًا إلى أن هذه الوسيلة ليست سيئة لكنه ينصح بالوسائل طويلة المدى«.

حمادة هلال يكشف سبب ابتعاده عن تقديم الألبومات الغنائية

قال الفنان حمادة هلال إن الألبومات أصبحت تُظلم في هذا الزمن القائم على التريندات، الذي يتسم بالصعوبة في تقديم ألبوم كامل.

أضاف خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» المُذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، «أصبح الأفضل هو تقديم الأغنيات الفردية، ولكن مع إعطائها حقها في العمل».

أوضح «إذا تم إصدار 12 أغنية دفعة واحدة، فلن يستمع الجمهور إلى أغلبهم، أما إذا تم إصدار أغنية كل ثلاثة أشهر فستحصل على الفرصة الكافية في الاستماع، وفيما بعد يمكن تجميعهم في ألبوم كامل».