شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة للحفاظ على الشكل الحضاري بالمنيا والتصدي لمخالفة إنشائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم البيئة بحي شمال مدينة المنيا، حملة نظافة مكثفة بنطاق الحي، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنيا، وتوفير بيئة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة «كورونا».

ونجح الحي في إيقاف أعمال مخالفة إنشائية بأحد العقارات، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وأدوات البناء وتم اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا.

وأوضح محمود حسين، رئيس حي شمال مدينة المنيا، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، تم إيقاف أعمال محاولة تغيير نشاط أحد الشقق بالحي من سكني إلى تجاري دون التقدم لاستخراج التراخيص اللازمة.

حملة نظافة لتوفير شكل حضاري بالمنيا

حملة نظافة لتوفير شكل حضاري بالمنيا

حملة نظافة لتوفير شكل حضاري بالمنيا

حملة نظافة لتوفير شكل حضاري بالمنيا

حملة نظافة لتوفير شكل حضاري بالمنيا