شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تستعرض ما حققته المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن القيادة السياسية أولت الكثير من الجهد لمواجهة مشكلة الاعتلال الكلوي لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أن الفشل الكلوي له تداعيات كبيرة على المريض وأسرته والاقتصاد المصري، مضيفة: «أنه بالتوازي مع هذا الأمر استطعنا تطوير أكثر من 40% من وحدات الغسيل الكلوي وتجديد 30% من أجهزة الغسيل الكلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذي وجهت له كل الشكر والتقدير على هذه المنحة الكبيرة التي قدرت بحوالي 360 مليون جنيه.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية للأمراض غير السارية سوا كانت (ضغط، سكر، سمنة، قلب، فشل كلوي أو إعتلال كلوي ) لها أثر كبير على الاقتصاد، حيث أوضحت دراسة مشتركة مع البنك الدولي أن هذه المبادرة سوف توفر على الدولة والمواطن 3 مليارات جنيه من تكلفة علاج هذه الامراض التي تتجاوزالـ13 مليار جنيه، مضيفة أن كل دولار تم إنفاقه على هذه المبادرة عائده الاقتصادي يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار إنتاج والمتوقع أن نحافظ على حياة أكثر من 22 ألف مواطن سنويا.

وقالت إن القضاء على قوائم الانتظار بدأ العمل به منذ يوليو 2018 حتى الآن بغرفة عمليات وأكثر من 395 مستشفى حكوميا وغير حكومي، وقمنا بأكثر من 700 ألف تداخل في أكثر الأمراض التداخلية الكبيرة وتكلفت هذه المبادرة حوالي 6 مليارات جنيه، موضحة أن الوزارة تحملت حوالي 65 % من هذه التكلفة وبمشاركة البنك المركزي تم صرف في العامين ونصف العام وحتى الآن أكثر من 1.3 مليار جنيه إلى جانب 700 مليون جنيه من المجتمع المدني سواء بيت الزكاة أو الأورمان أو مؤسسة مجدي يعقوب، مؤكدة أن تم تخفيض قوائم الانتظار حيث كانت أقل وقت 3 شهور أما الآن أصبحنا نتحدث عن أسبوع أو أقل.

وأضافت أن الاستثمار في مقدمي الرعاية الصحية واجهنا فيه الكثير من التحديات، إلا أن التحول الجديد الذي قمنا به في منظومة التكليف وربطها بالزمالة من أول يوم اختصر الكثير من الوقت، حيث أدخلنا في المنظومة الصحية خلال الجائحة أكثر من 12 ألف طبيب في هذه الفترة يعملون في المستشفيات، كما ربطنا الزمالة المصرية بـ«الرويال كوليدج» واعتمدنا بالكثير من البرامج فيها وربطها بمنصة التعليم الطبي سواء للزمالة أو الامتحانات القومية.

وأعربت الدكتورة هالة زايد عن شكرها لوزارة التربية والتعليم لاتاحتها بنك المعرفة، مضيفة: «أنها قامت بزيادة عدد المدربين وأماكن التدريب للزمالة المصرية بشكل كبير وأطلقنا بالتعاون مع جامعة هارفارد برامج تدريبة متواصلة لمدة أربع سنوات تقدر تكلفتها بنصف مليار جنيه على الأقل».