شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحذر من الزيادة السكانية: «الشعب المصرى هو اللى بيصرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة جادة في مواجهة التحديات التي تقابلها خلال التطوير.

وتابع في كلمته خلال افتتاح مجمعة الاسماعيلية الطبي: «احنا جادين في مواجهة تحدياتنا ونعتبره مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دولية وأن نصنف تصنيف كويس، رغم أهمية ذلك، ولكن إحنا بنعمل ده لأن ده دورنا كحكومة ومؤسسات ومجتمع مدني».

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر: «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا».

وحذر الرئيس السيسي، من الزيادة السكانية، قائلا:«النمو السكان ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة صدقونى لن نشعر أبدا وتفضل الدولة تجري.. مش الدولة اللى بتصرف ده الشعب المصرى اللى بيصرف، مش احنا اللى بنعاني الشعب هو اللي هيعاني.. انا بعاني كمسؤول».

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.