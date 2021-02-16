شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ألبان الأطفال أصبحت تنتج بالكامل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، إن الوزارة تستهدف تخريج 60 شخصا على مدى 4 سنوات من الحاصلين على الماجيستير لتولى مهام الوزارة مستقبلا.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إرسال أطباء متخصصين في مجال الأسرة لبريطانيا للإفادة في هذا المجال.

وأكدت زايد أن الوزارة استطاعت في وقت قصير إنجاز كثير من الملفات وعلى رأسها مشكلة ألبان الأطفال التي كانت تؤرق الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت إنشاء مخزون استراتيجي يقدر بحوالي 5 ملايين عبوة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشددة على أن الالتزام السياسي كان هو الدافع لهذه الانجازات.

ولفتت الوزيرة إلى أن ألبان الأطفال أصبحت تنتج بالكامل في مصر بمقدار 20 مليون عبوة، فضلا عن إنتاج 1.5 مليون عبوة من ألبان التمثيل الغذائي والتي كان المواطنون يعانون من ندرتها في الأسواق بعد أن تم إنشاء 6 مراكز على مستوى الجمهورية لتغطية أي عجز.

وأكدت الوزيرة أنه تم إنشاء مجمع للأمصال في حلوان لتخزين اللقاحات على مساحة 10 الآف متر لتخزين اللقاحات الاستراتيجية، موضحة أن المركز يحتوي على 8 غرف تجميد 20 درجة تحت الصفر و27 غرفة من 2-8 درجات الصفر و30 مخزنا جافا بتكلفة 130 مليون جنيه.

وأكملت الوزيرة شرحها الوافي لإنجازات الوزارة وسلطت الضوء على ما قامت به من تأهيل 8 مراكز في مصر ضمن مراكز تجميع بلازما الدم لإنقاذ أرواح المواطنين، مشيرة إلى أنه بنهاية العام سيتم الانتهاء من 20 مركزا بالكامل.

وأوضحت أن منظومة الإسعاف كان لها نصيب كبير من التطوير، حيث أنها كانت لابد أن تواكب تطور الطرق والكباري، وأشارت إلى أنه تم تجهيز 203 سيارات إسعاف بها عناية مركزة فضلا عن تطوير 204 سيارات إسعاف نمطية بالإضافة إلى الدفع بلنشات جديدة للإسعاف في القاهرة والأقصر وأسوان.

وأكدت زايد أن مصر لديها 81 مستشفى حميات تم إنشاء أغلبهم منذ أكثر من 100 عام وكان لابد من تطويرهم خاصة بعد جائحة كورونا، وأضافت أن الوزارة قامت بتطوير 34 مستشفى بتكلفة نصف مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه المستشفيات كانت حائط الصد لفيروس كورونا.