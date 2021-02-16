شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت اليوم وتستمر خلال الأيام المقبلة، ولحين استقرار الأحوال الجوية مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري العموم الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.