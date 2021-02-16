شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا للتموين بإضافة نشاط لإحدى الجمعيات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلبة بشأن تعديل المادة 4 من النظام الداخلي والمادة 7 من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأعضاء جمعية رعاية ضباط الشرطة بإدارة أندية وفنادق الشرطة بمحافظة القاهرة بإضافة نشاط التوريدات إلى نشاط الجمعية وأن يكون عملها القاهرة.

وتم تسجيل القرار بالسجل الخاص بالإدارات العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.