شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لمواجهة موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولى بصفة خاصة والمطارات الداخلية بصفة عامة، استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، الثلاثاء، تحسباً لأي متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية والعمل داخل المطارات، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها معظم أنحاء البلاد.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة الملاحة الجوية فوق مطار القاهرة من إقلاع وهبوط الرحلات مستقرة حتى الآن، دون التأثر بموجة الأمطار، التي بدأت صباح اليوم، على مناطق مختلفة بالبلاد، موضحاً أن الأمطار الغزيرة لا يؤثر على حركة الطيران فوق المطارات وإنما وحدها العواصف الثلجية والترابية والضباب هم الأكثر تأثيراً على الملاحة الجوية بالمطارات.

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لا يوجد أي إلغاءات فى إقلاع الرحلات ولم يحدث أى تحويلات مطار إلى أخر بديل سواء من القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، فمنذ الساعات الأولي للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، شكلت سلطات مطار القاهرة، لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة، وجرى تنسيق كلي ومتابعة باستمرار بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

َوأوضحت المصادر، أن قطاع العمليات بالمطار وجه العاملين بتجنيب جميع المعدات الموجودة على أرض المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميعهم بضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياة تتكون على أرض المهبط.

أشارت المصادر، إن سلطات المطارات تحرص علي توفير بدل واقية من المطر داخل أرض المهبط للعاملين أمام الصالات وداخل الباركات بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة تسهيل كافة إجراءات الركاب المسافرين والقادمين من الخارج.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، مغادرة ووصول 18 ألف راكب على متن 178 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.