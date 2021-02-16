شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر توصياتها للنحالين خلال موجة الطقس غير المستقرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، ممثلة في معهد وقاية النبات ، رسالة توعية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة و الطقس غير المستقر على نحل العسل خلال الأيام القادمة، وذلك بناء على توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

واكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن المعهد اصدر رسالة توعية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة و الطقس غير المستقر على نحل العسل ، وجاء فيها أن العام النحلى الجديد يبدأ كل عام مع بدأ تزهير المحاصيل الشتوية مثل الفول و البسلة وتزهير أشجار الليمون و الخوخ و المشمش ليبدأ نشاط النحل في جمع حبوب اللقاح ونشاط الملكات في وضع البيض.

وتشهد هذه الفترة من كل عام تقلبات في الطقس بين أرتفاع وأنخفاض لدرجات الحرارة وموجات من الطقس السيئ الذى يمنع النحل من السروح لذا يجب أن تضع بالأعتبار أن تغذية النحل أثناء فصل الشتاء تكون بالمحلول المركز والكاندى حتى لا ترتفع الرطوبة داخل الخلايا وتنتشر بها الأمراض.

وأضاف مدير وقاية النبات ، أنه يلزم قبل موجات الطقس الباردة توفير الغذاء الكافى داخل الخلايا ( على الأقل أطارين من العسل) بما يكفى لأستمرار الملكات في وضع البيض وعدم تراجعها مرة أخرى أو موتها من الجوع خلال مثل هذه الموجات مع توفير عجينة الكاندى وبدائل حبوب اللقاح بكميات كافية لتغذية الحضنة ويجب عليك عدم فتح خلايا أثناء الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى لتجنب تسرب حرارة الخلايا وإصابة الحضنة بالأمراض وقد يصل الأمر إلى موت النحل في أسوء الأحوال، ويمكنك في هذه الفترة الاستمرار في علاج نحلك وقائياً حيث تعتبر هذه الفترة من أفضل الفترات حيث تتطلب أغلب علاجات الفاروا درجات حرارة غير مرتفعة.