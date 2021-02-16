شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يحضر اختبارات المهندسين الجدد بالمترو ويوجه بتنظيم تدريب مكثف لهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس كامل الوزير وزير النقل اختبارات المهندسين الشباب حديثى التخرج للعمل فى مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة داخل إقليم القاهرة الكبرى وبمحافظات الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى وبما يمكن من تنفيذ تلك المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية.

وقام اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة الهيئة القومية للأنفاق لحضور فعاليات عدد من لجان اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للإنفاق وذلك فى تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والاشارات والحاسبات حيث يتم اختيار227 مهندس من بين عدد 346 مهندس متأهل الى المرحلة النهائية للاختبارات من إجمالى 800 مهندس كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة.

وفى بداية حديثه مع عدد من المهندسين نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى كافة المتقدمين وتمنياته بان يقود المهندسين الذين سيتم اختيارهم مسيرة النقلة النوعية الضخمة فى هذا المجال مشيرًا الى توجيهات القيادة السياسية ايضا ان يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجان رفيعة المستوى مشكلة من "أساتذة الجامعات المصرية – الكلية الفنية العسكرية – هيئة الرقابة الإدارية – وزارة النقل – الهيئة القومية للأنفاق".

كما ناقش الوزير المهندسين المتقدمين حول عدد من المعلومات الهندسية المتعلقة بمجال تنفيذ وإنشاء مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائى والدور الكبير الذى تلعبه تلك المشروعات فى تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بالإضافة الى كونها وسائل نقل صديقة للبيئة ورؤيتهم فى امتداد هذه المشروعات فى انحاء الجمهورية وخاصة منظومة القطار الكهربائى السريع فى مصر التى ستساهم فى نقل الركاب والبضائع والتى تمثل نقلة حضارية جديدة وكذلك الأهمية الكبيرة لتوطين صناعة مترو الأنفاق والجر الكهربائى فى مصر.

وأكد وزير النقل على قيادات الهيئة القومية للأنفاق بضرورة أن يتم إعداد خطة تدريبية مكثفة للمهندسين الذين سيتم اختيارهم بحيث تشمل الدورات 30 منها تدريبات نظرية ومعامل و70منها دورات تدريبية فى مواقع مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.























