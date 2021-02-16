شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والرياح غدا ذروة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يوم غدا الأربعاء 17 فبراير ذروة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (50 %) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة (25 عقدة تقريبا ) ودرجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 7-8 ).

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الوجه البحري يشهد مع غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحري تكون متوسطة جنوب الوجه البحري (70 %) على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (25 عقدة تقريبا)، و درجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 7-8 ).

وتشهد السواحل الشمالية الغربية غدا الأربعاء المقبل، أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح ( 30-35 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 11-12 ) الصغرى ( 9-10 ) ، واضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 4.5 -6 متر ).

كما تشهد السواحل الشمالية، أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا رعدية مصحوبة بالبرد على فترات متقطعة الشرقية ووسط سيناء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25-30 عقدة تقريبا) ودرجات الحرارة العظمی ( 10-12 ) الصغرى ( 5-8 ).

حالة الطقس اليوم

وسيشهد شمال الصعيد أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ( 25-30 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 4-5 ) تصل لحد الصقيع على المزروعات.

الطقس اليوم

أما جنوب الصعيد فيشهد يوم الأربعاء، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 20-25 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 16-17 ) الصغرى ( 6-7 ).

