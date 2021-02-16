شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تكلفة وثيقة التأمين على حياة العمالة غير المنتظمة تتحملها الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن وثيقة التأمين تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برعاية وحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلى والجزئى والوفاة.
وأضاف المحافظ أن تكلفة هذه الوثيقة تتحملها الدولة دون أن يتحمل العامل أي تكلفة ، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك اي عامل من تلك الفئة وستوفر له الحماية والرعاية اللازمة، مؤكدا أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة فى البناء .
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة فى كل المحافظات للبدء فى وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة .
وكشف وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تولى اهتماماً بالغاً بالمواطن المصرى وكيفية توفير كل سبل الرعاية له، وظهر ذلك جلياً فى اهتمام الرئيس ودعمه لكل فئات العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، بما يعتبر بمثابة توجيه لكل الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هؤلاء العمال.
وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبناؤها، و ليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة .
وأضاف الوزير أن هناك العديد من المغرضين الذين يشككون فى إنجازات الدولة المصرية فى الفترة الحالية فى مختلف المجالات، والتى يجب التعامل معهم بشدة وحزم، لأن ما يحدث فى مصر حالياً نهضة شاملة لم تسبقها او تشهد لها مثيلاً من قبل ،مشيراً إلى أن هبوط مؤشر البطالة من 7.3 % إلى 7.2 % فى الربع السنوى الأخير عام 2020 بما يؤكد سعينا فى الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين المصريين، ويجب على ابناؤنا العمال ان يواجهوا مثل تلك الإشاعات المغرضة والتى تهدف للنيل من الوطن .