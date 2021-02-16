شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تكلفة وثيقة التأمين على حياة العمالة غير المنتظمة تتحملها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة 120 وثيقة من إجمالى 31 ألف وثيقة تأمين على الحياة جارى توزيعها على العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن وثيقة التأمين تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برعاية وحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلى والجزئى والوفاة.

وأضاف المحافظ أن تكلفة هذه الوثيقة تتحملها الدولة دون أن يتحمل العامل أي تكلفة ، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك اي عامل من تلك الفئة وستوفر له الحماية والرعاية اللازمة، مؤكدا أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة فى البناء .