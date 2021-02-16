شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات والبصل بـ 7جنيهات، والكوسة 5 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 9 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيه.
التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7 جنيهات
الجرافة 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات.
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه