شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة بجنوب سيناء يتبرعون بدمائهم للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بمعسكر قوات أمن طور سيناء .

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .