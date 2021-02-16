شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر واليابان اتبعتا نفس الاستراتيجية فى مواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية طبقت نفس الاستراتيجية والأسلوب المتبع في اليابان لمواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن عدد سكان مصر واليابان، يساوى عدد سكان 4 دول أوروبية، من خلال العمل على الحظر الجزئى والإجراءات الاحترازية، في حين سعت الدول الأوروبية إلى الغلق والحظر الكامل.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في افتتاح المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحالات الإيجابية والوفيات كانت في مصر واليابان "نفذا استراتيجية الحظر الجزئى مع تطبيق الاجراءات الاحترازية"، أقل بكثير من الدول الأوروبية الأربعة التى اعتمدت على الغلق الكامل.

وتابع الدكتورة هالة زايد: "الدولة المصرية شهدت استمرار العمل على كل أنواع المبادرات الرئاسية خلال جائحة كورونا، وتم تنفيذ مبادرة جديدة، ويبقى أبطال الطواقم الطبية لهم كل الشكر والتقدير على ما بذلوه خلال الجائحة".