شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: المبادرات الرئاسية لصحة المصريين مستدامة.. وأصبحت جزءا من الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في القطاع الصحى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 7.1 مليون طفل في المدارس، وفحص أكثر من 12 مليون سيدة للحفاظ على صحة المرأة.

وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها بافتتاح المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تأتى في إطار "100 مليون صحة"، لافتة إلى أنه تم الكشف 70 مليون مواطن فوق 18 عاما ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، مشددة على أن هذه المبادرة أدت إلى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة السنوية المعتادة بهذا الفيروس، فضلا عن أن مبادرة فيروس سى وفرت للدولة 64 مليار جنيه سنويا لعلاج المرضى، ووصلت التكلفة الخاصة بها 5.5 مليار جنيه، ووفرت فريق عمل كبير سهل في تنفيذ العديد من المبادرات وهذا الفرق هو من واجه جائحة كورونا.

وتابع وزيرة الصحة: نفذنا مبادرة الكشف عن الانيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، وتم فحص 22.5 مليون طالب بتكلفة 350 مليون جنيه، وتجهيز فرق طبية كبيرة لتنفيذ هذه المبادرة، وكان لها دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة طلاب المدارس، ضمن المبادرات الرئاسية".

وقالت الدكتورة هالة زايد: "نفذنا مبادرة لدعم صحة المرأة، ومنذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019، ورغم التوقف لمدة 3 شهور بسبب جائحة كورونا تم استئناف العمل فيها من جديد، وتضم الكشف عن الأمراض السارية والصحة الإنجابية وأورام الثدى، ولها مؤشرات كبيرة، وأدت هذه المبادرة إلى ارتفاع نسب الشفاء لتتعدى 90 % وانخفاض ارتداد الأورام لدى السيدات، وبالتالي قلة تكلفة الخدمة، وانخفاض متوسط حجم الأورام.

وشددت الدكتورة هالة زايد على أن هذه المبادرات الرئاسية لصحة المصريين، مستدامة وأصبحت جزءا من وزارة الصحة، وتم تعديل الهياكل التنظيمية للوزارة، وتم استحداث قطاع الصحة العامة لاستمرار المبادرات.