شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم حملات مرورية على القمح لرصد أى حالة مرضية للمحصول.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اللجان الفنية من قبل مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حملات مرورية على زراعات القمح بمختلف المحافظات لرصد أى حالات مرضية، حيث تفقد وفد من معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، ترأسه الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، زراعات محصول القمح بمحافظة بنى سويف للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للإكتشاف المبكر لأى إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد امراض النبات، إن زراعات القمح جيدة بالمحافظة ولم يتم اكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر حتى تاريخه، لافتا الى انه تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين، وشرح التوصيات الفنية الخاصة بأهم أمراض القمح خلال هذه الفترة من عمر المحصول، كما طالبهم بضرورة الابلاغ السريع في حال ظهور أي أعراض لمرض الصدأ الاصفر للقمح، خاصة مع موجات الطقس السيء خلال اليومين المقبلين، لسرعة اتخاذ اللازم وعدم تعرض المحصول إلى خسائر.

وتفقد مدير المعهد ومرافقيه من اعضاء قسم بحوث امراض القمح، برنامج قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سدس، كما تفقدوا المحاصيل الشتوية بالمحطة، وأشادوا بالجهود المبذولة فى تنفيذ التجارب ذات الأهداف الواضحة والتى لها مردود تطبيقى فى زيادة إنتاجية الفدان.

وشملت الزيارة تفقد بعض الأقسام البحثية بالمحطة، وناشد مدير المعهد الباحثين بضرورة تنفيذ البحوث التى لها مردود تطبيقي لزيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة وتنفيذ البحوث ذات الأفكار الجديدة وليست التقليدية والعمل على نشر البحوث فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير، لافتا الى انه سيتم تحفيز باحثي المعهد فى حال النشر فى مجلات ذات معامل تأثير عالي، وذلك للإرتقاء بالمستوى البحثى للمعهد.