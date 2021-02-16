شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.