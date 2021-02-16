شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تتوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" بقرى مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن التدخلات فى القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف العديد من الأنشطة والتدخلات ومنها إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة فى القرى ومراكز للعلاج الطبيعى، كذلك التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشاركة كل المؤسسات فيها، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن وتحسين الظروف المعيشية، قائلة: "بدأنا ننزل خدمات الحضانات فى القرى، وخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومراكز تأهيل لهم، ومراكز الكشف المبكر، وشراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعي"، لافتة إلى إنشاء المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم، لمنحهم فرص تعليمية، متابعة: "سنتحمل نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد، بالإضافة لـ4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة، ونشمل أمهاتهم بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل".

