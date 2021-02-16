شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تفتتح ندوة نقاشية عن المشاركة السياسية وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ندوة نقاشية ينظمها مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة، بين عدد من شباب الدارسين بالخارج وأعضاء من البرلمان ونواب المحافظين.

ويجمع اللقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع 30 شابا من شباب الدارسين بالخارج و20 آخرين عبر تطبيق زووم، حيث تقام الندوة تحت عنوان "المشاركة السياسية في مصر: تمكين الشباب بين الواقع والمأمول".

وتناقش الندوة إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج فى جهود الدولة لربط الخبراء والعلماء المصريين في الخارج بالوطن، لتعزيز مشاركتهم فى طرح رؤاهم عن القضايا التى تطرحها مؤتمرات "مصر تستطيع".

ويشارك فى اللقاء، هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية، ومنال هلال عضو مجلس النواب، ومحمود ذكى عضو مجلس الشيوخ ، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت أمس الاثنين ، في مائدة مستديرة بعنوان: "دور المجتمع المدني في النهوض بالدولة النامية"، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و سارة الأمين، ناشطة في مجال التنمية والبيئة بأفريقيا، أدارها الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأستاذ أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

