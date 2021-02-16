شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزارعين والمربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزارعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية، وذلك نظرا لموجات الطقس غير المستقرة في الرياح والامطار والمنخفض الجوي المنتظر أن تشهده البلاد حسب توقعات هيئة الارصاد الجوية.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات الزراعية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزارعين والمربين، وشدد على جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتعامل مع المياه في حال سقوط أمطار غزيرة.

كما وجه وزير الزراعة، أيضا مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين وإصدار التوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف اى أضرار كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة لمساعدتهم في تخفيف آثار هذه الظروف الاستثنائية التي تواجها البلاد.

وطالب وزير الزراعة، قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وافادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليا ، مضيفا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن ، 15500 أو 19561.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه في وقت سابق بإصدار توصيات وإرشادات للمزراعيين والمربيين لمجابهة الظروف الجوية المتقلبة وطالب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لضمان وصول الإرشادات لكل المزراعين وتوعيتهم لتخفيف تأثير الظروف الجوية على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة.