إيهاب الفار: إنشاء وتطوير 117 مستشفى بإجمالي 12 ألف سرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دور الهيئة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظات الجمهورية.

وأكد الفار في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن تطوير المنظومة الصحية للقوات المسلحة أصبح واقعًا ملموسًا لخدمة المدنيين والعسكريين.

وأضاف أنه تم إنشاء وتطوير 117 مستشفى بإجمالي 12 ألف سرير، وشمل التطوير المجمعات الطبية للقوات المسلحة بالجلاء والقبة، بالإضافة إلى المجمع الطبي بالمعادي، مشيرا إلى أنه تم تطوير المستشفى العسكري العام ومستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.

وأوضح الفار، أن هذا التطوير نجح في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية، مثل القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار إلى إنشاء وتفعيل 9 مراكز أورام بتكلفة 79 مليون جنيه في 9 محافظات وتضم عسكريين ومدنيين، وتم علاج 9 آلاف مدني خلال عام، وجار الانتهاء من مركز العريش ليصبح الإجمالي 10 مراكز في 10 محافظات.