شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لم نكن ملتزمين أوي خلال جائحة كورونا.. الناس عايشة حياتها عادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر الآن تمتلك قاعدة بيانات لـ70 مليون مواطن وهو أمر لم يكن موجود بهذه الدقة.

وتابع السيسي في كلمته خلال افتتاح المجمع الطبي بالاسماعيلية،: «خلال جائحة كورونا لم نكن ملتزمين أوي، الناس عايشة حياتها عادي»، وتطرق السيسي، عن المبادرات الرئيسية التي يتم إطلاقها، قائلاً: «طرحنا المبادرات على قضايا محددة ونستخدمها لتحل ما أمكن للتخفيف على معاناة الناس».

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.