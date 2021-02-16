شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت المحافظ، إنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضاً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما أكدت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع أية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط، المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات وأعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظاً على سلامة الجميع.