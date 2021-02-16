شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة: تنظيم زيارات لـ«النواب» لتفقد «المخلفات الصلبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق اللواء محمود شعراوى وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اجتماعهما، الثلاثاء، على تنظيم لقاءات وزيارات للسادة أعضاء مجلس النواب مع قيادات الوزارتين لزيارة المشروعات المنفذة على أرض الواقع بمحافظاتهم في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات لاطلاعهم على آخر المستجدات التي شهدتها المحافظات منذ بدء التنفيذ الفعلى للمنظومة وحتى الآن ليكونوا على دراية وعلم كامل بما يتم في إطار المنظومة باعتبارهم نواب الشعب ويلتقون مع المواطنين في دوائرهم بصورة مستمرة.

بجانب إعداد جدول زمنى خلال الأيام المقبلة لتنظيم لقاءات لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة مع المحافظين عبر الـ«فيديو كونفرانس»، لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البينة الاساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، ومناقشة الخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.