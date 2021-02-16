شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: تغطية 100% من الخدمات الصحية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن الخدمة الصحية في بورسعيد أصبحت تضاهي أي خدمة في العالم، حيث يتم إجراء أعلى مستوى في جراحات زراعة الأعضاء والعمليات فائقة الدقة، بكل احترافية، ويتم تغطية 100% من الخدمات الصحية في بورسعيد.

وقالت زايد خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية، إنه تم تقديم 3.5 مليون خدمة خلال الفترة الماضية، وأجريت أكثر من 36 ألف عملية جراحية منها عمليات دقيقة، وتم تسجيل 617 الف مواطن في المنظومة، وبلغت نسبة رضاء المواطنين عن الخدمة الصحية من 90 إلى 93 %.

وأضافت أنه تم تطبيق منظومة طب الأسرة والإحالة والتي كانت تحديا أساسيا لإقناع المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفى إلا في حالات الطوارئ فقط، ويجب الذهاب لطبيب الأسرة في الوحدة الصحية أولا، وكان الإشكال في اقتناع المواطن بالذهاب لطبيب الأسرة، وأن يتم حجز موعد مع طبيب الأسرة عبر المنظومة، وعقب ما تم تنفيذه من ملفات الأسرة، والكشف على كل الأسر، وإتمام الميكنة، استطاع المواطن التسجيل وحجز المواعيد بسهولة، فهناك 15% فقط يتم إحالتها إلى المستشفيات، وجميع المستشفيات مفتوحة لحالات الطوارئ 24 ساعة.

وتابعت «قدمنا الخدمات في المنشآت المعتمدة ومنذ يوم 1/1/2020 قررت الدولة أن يتحمل المواطن في بورسعيد 10% من المساهمات، وتم تطبيق القانون، حيث ساهم 100% من المواطنين في الخدمة بعد تأكدهم من جودتها، وبالفعل انخفض الإنفاق الأسري من الجيب على الصحة».

وأشارت زايد إلى أن تشغيل المنظومة لم يشمل الجيل الأول فحسب بل تم تطوير المنظومة في جميع المحافظات، والآن لدينا الجيل الثالث من الوحدات الصحية والتي تتوفر بها التشخيص والتطبيب عن بعد وتقديم خدمات غير ورقية، كما أن هناك رقابة على الخدمات على ثلاث مستويات، وهناك مراقبة للترددات ونسبة نجاح العلاج، ونسبة رضاء المواطنين على الخدمة، وهناك فندقة للخدمات أتاحت أن يكون هناك سياحة علاجية في بورسعيد التي بها كل أنواع الخدمات التداخلية وفحص الأسر مجانا في بداية الخدمة.